﻿﻿ Мужчина пытался спрыгнуть с моста из-за отсутствия работы в Караганде

В Центр оперативного управления УВД поступило сообщение о том, что мужчина 1976 года рождения пытается спрыгнуть с моста, передает ekaraganda.kz.

Прибывшие на место полицейские, во главе с начальником Центрального отдела полиции, вели переговоры, чтобы тот отказался от намерений свести счеты с жизнью.

Мужчина требовал, чтобы с ним на связь вышли журналисты. По его словам, он устал от жизни, так как он никак не может устроиться на работу.

Стражи порядка перекрыли дорогу в одном направлении, а начальник Центрального отдела полиции Ерлан Намысов, стал уговаривать мужчину слезть с ограждения путепровода.

В ходе разговоров мужчине обещали помочь с трудоустройством, а также ему дали обувь, за которой в ходе переговоров специально отправили одного из патрульных.

- Ничто в жизни не стоит того, чтобы заканчивать жизнь самоубийством, - говорит Ерлан Намысов, полковник полиции. - Именно эти слова заставили мужчину по-другому взглянуть на жизнь, увидеть в ней смысл. Он перелез через перила моста и пошел с сотрудником полиции в сторону медработников.