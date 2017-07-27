﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

В продаже с 27 июля. Спешите купить!
- Главный эколог области: В Актобе воняет из-за жары
Экологи объявили новую версию причины вони. Актюбинцы объединяются, чтобы бороться с общей бедой, и запустили в Сети акцию с хэштэгом #воньвактобе.
- Киоски сносят. Где покупать газеты?
Местные власти решили: газетные киоски портят вид города.
- В Актобе выбрали самую красивую футбольную болельщицу
Мисс ФК «Актобе» стала 22-летняя студентка АРГУ им. Жубанова Эльвира Кидралина.
- Экс-глава «Актобе» Васильев на свободе
В неволе он провёл 2 месяца. Экс-руководителю облспорта Маханову срок снизили с 7 до 3 лет лишения свободы.
- Фото пациентки с диагнозом выставили медики в Инстаграм
Женщина в суде потребовала с врачей 1 миллион тенге.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.