﻿ «Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов

«Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов

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«Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» победили «Легию» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.

Игра проходила 26 июля на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана и завершилась со счетом 3:1.

Уже в первом тайме главному тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову пришлось вносить коррективы в игру. На 20-й минуте из-за травмы поле покинул сербский нападающий Джордже Деспотович, а вместо него вышел Роман Муртазаев.

Экстренная ситуация не помешала «Астане» еще до перерыва завладеть преимуществом.

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