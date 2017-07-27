﻿ «Астана» победила «Легию» в домашнем матче Лиги чемпионов

Футболисты «Астаны» победили «Легию» в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, передает Vesti.kz.
Игра проходила 26 июля на стадионе «Астана Арена» в столице Казахстана и завершилась со счетом 3:1.
Уже в первом тайме главному тренеру «Астаны» Станимиру Стойлову пришлось вносить коррективы в игру. На 20-й минуте из-за травмы поле покинул сербский нападающий Джордже Деспотович, а вместо него вышел Роман Муртазаев.
Экстренная ситуация не помешала «Астане» еще до перерыва завладеть преимуществом.
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