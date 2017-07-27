﻿ Казахстанцы не могут улететь из Турции домой

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на странице в Facebook.

По его словам, рейс авиакомпании Onur Air был отложен сначала на два часа, и в последующем переносился каждые два часа, а ближе к полуночи и вовсе был отменен.

Всем несостоявшимся пассажирам без объяснения причин просто вернули багаж и объявили об отмене рейса в Стамбул.

«В результате, не добившись от представителей турецкой авиакомпании каких-либо объяснений, около 20 казахстанских граждан самостоятельно отправились в Стамбул, а 10 туристов, включая малолетних детей, у кого не было с собой достаточных денежных средств ни на еду, ни на ночлег, обратились за помощью к консулу Казахстана в Анталье», - написал руководитель пресс-службы МИД РК.

Сообщается, что около полуночи казахстанский дипломат встретился с гражданами и при содействии одной из турецких туристических компаний смог срочно организовать питание и разместить их в гостинице.

«Попытки связаться с руководством авиакомпании, получить объяснения причин отмены авиарейса и потребовать обеспечения вылета наших граждан в Стамбул пока ничего не дали. Представители авиакомпании также не дают каких-либо справок с подтверждением своей вины в отмене рейса», - отметил Ануар Жайнаков.

В настоящий момент консул Казахстана прорабатывает вопрос организации отправки всех граждан на Родину.

По информации ведомства, по возвращению на Родину казахстанцы намерены подать в суд на турецкую авиакомпанию.

«Считаю, что свою задачу по оказанию экстренной помощи нуждающимся соотечественникам казахстанские дипломаты выполнили. Тем не менее, вопрос об ответственности туристов за себя и за свой отдых остается открытым.Поэтому хотели бы вновь обратиться ко всем выезжающим за границу гражданам с настоятельной рекомендацией тщательно продумывать свою поездку, учитывать возможные риски и позаботиться о сохранении резервной суммы денежных средств во избежание подобных ситуаций», - прокомментировал Ануар Жайнаков.