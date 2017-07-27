﻿ Казахстанцы не могут улететь из Турции домой

26 июля около 12 часов дня 30 казахстанских туристов должны были вылететь из Антальи в Стамбул, а оттуда в Алматы, передает ИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на странице в Facebook.
По его словам, рейс авиакомпании Onur Air был отложен сначала на два часа, и в последующем переносился каждые два часа, а ближе к полуночи и вовсе был отменен.
Всем несостоявшимся пассажирам без объяснения причин просто вернули багаж и объявили об отмене рейса в Стамбул.
«В результате, не добившись от представителей турецкой авиакомпании каких-либо объяснений, около 20 казахстанских граждан самостоятельно отправились в Стамбул, а 10 туристов, включая малолетних детей, у кого не было с собой достаточных денежных средств ни на еду, ни на ночлег, обратились за помощью к консулу Казахстана в Анталье», - написал руководитель пресс-службы МИД РК.
Сообщается, что около полуночи казахстанский дипломат встретился с гражданами и при содействии одной из турецких туристических компаний смог срочно организовать питание и разместить их в гостинице.
«Попытки связаться с руководством авиакомпании, получить объяснения причин отмены авиарейса и потребовать обеспечения вылета наших граждан в Стамбул пока ничего не дали. Представители авиакомпании также не дают каких-либо справок с подтверждением своей вины в отмене рейса», - отметил Ануар Жайнаков.
В настоящий момент консул Казахстана прорабатывает вопрос организации отправки всех граждан на Родину.
По информации ведомства, по возвращению на Родину казахстанцы намерены подать в суд на турецкую авиакомпанию.
«Считаю, что свою задачу по оказанию экстренной помощи нуждающимся соотечественникам казахстанские дипломаты выполнили. Тем не менее, вопрос об ответственности туристов за себя и за свой отдых остается открытым.Поэтому хотели бы вновь обратиться ко всем выезжающим за границу гражданам с настоятельной рекомендацией тщательно продумывать свою поездку, учитывать возможные риски и позаботиться о сохранении резервной суммы денежных средств во избежание подобных ситуаций», - прокомментировал Ануар Жайнаков.
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