﻿ ​«Актобе» упустил победу в Уральске

​«Актобе» упустил победу в Уральске

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​«Актобе» упустил победу в Уральске

Фото с сайта ФК «Актобе»

Вчера «красно-белые» сыграли перенесенный матч 15-го тура вничью с «Акжайыком» со счетом 2:2. Теперь «Актобе» с 18 очками поднялся на 10-е место в чемпионате.

В первом тайме новичок «красно-белых» Томас Шимкович красивейшим ударом со штрафного посылает мяч в «девятку» – 0:1. «Акжайык» отыгрался после полуудара–полунавеса Азата Ерсалимова. На 80-й минуте «красно-белые» снова вырвались вперед после точного дальнего удара Джозефа Нейна. Однако в самом конце матча, на 7-й добавленной минуте «Актобе» пропустил гол от Говедарицы. В итоге 2:2, боевая ничья.

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