﻿ Охраняемое лицо приехало: полицейский вытолкал мужчину из магазина в Темиртау

Охраняемое лицо приехало: полицейский вытолкал мужчину из магазина в Темиртау

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Охраняемое лицо приехало: полицейский вытолкал мужчину из магазина в Темиртау

В Сети появилось видео из супермаркета, расположенного, предположительно, в одном из городов Карагандинской области, на котором видно, как полицейский, применяя силу, выводит мужчину из магазина, чтобы тот перепарковал свой автомобиль, передает Sputnik Казахстан.

Возмущенный действиями стража порядка мужчина объясняет, что пришел в магазин за кофе и просит его не толкать. На что полицейский призывает его "не играть на публику".

"Я вам сразу сказал: убирайте машину. Охраняемое лицо приехало", - говорит полицейский возмущенному мужчине.

Все это на камеру мобильного телефона снимает, по всей видимости, другой посетитель супермаркета.

Полицейскому все-таки удается вывести мужчину на улицу, а перед снимающим закрывают входную дверь, и он на какое-то время остается заблокированным в супермаркете.

Пользователи интернета возмущены происходящим, выражая негодование в комментариях.

Видео было опубликовано 28 июля, в этот же день Темиртау посетил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, он провел совещание по развитию моногородов.

Позже к полиции прокомментировали данный случаю.

"По данному факту ДВД Карагандинской области материал изучается. Обстоятельства выясняются. Дополнительно сообщим", - отметили в ДВД.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
раз просил полисмен надо выполнить, а потом писать жалобу, хотя если уже запарковал машину то какие претензии могут быть со стороны полицейского заранее надо было решать свои проблемы.
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31.07.2017, 12:42
фото пользователя Panzer
Panzer
полицейский правильно действовал.а персону оказавшую сопротивление еще и штрафануть надо.
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31.07.2017, 14:19
фото пользователя Panzer
Panzer
машина на штрафстоянку.как урок на будущее.в следующий раз просто таранить авто.
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31.07.2017, 14:21
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
А "Кодекс чести сотрудников ОВД РК" уже не существует?
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31.07.2017, 14:30
фото пользователя Legolas
Legolas
Интересно, если "особо важная" персона посетит простой аул или посёлок... там тоже всех разгонят, чтоб не мешали?
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31.07.2017, 15:05
фото пользователя Panzer
Panzer
в данной ситуации в любой стране одинаковое решение.
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31.07.2017, 15:13
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