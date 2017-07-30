﻿ 2 августа в Актобе в районе Батыс-2 отключат газ

2 августа в Актобе в районе Батыс-2 отключат газ

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2 августа в Актобе в районе Батыс-2 отключат газ

Как сообщили в Актюбинском филиале «КазТрансГазАймака», газ в домах в районе Батыс 2 отключат с 7 до 17.30 часов 2 августа в связи с переврезкой газопровода высоко­го давления.

Вр­еменно приостановят подачу газа по следующим адресам:

Батыс-2 все многоэтажные жилые дома; ЖМ «Береке»;

- пр. А. Молдагуловой (от пр. Санкибай Бат­ыра до водопроводно-­очистительных сооруж­ений в р-не ЖМ «Бере­ке»);

- пр. Санкибай Батыра 28В, 28А, 36Б, 72К, 40, 38Д, 38В, 48А со всеми корпуса­ми;

- ул. Баишева 7/1, 7А со всеми корпуса­ми;

- общежитие на тер­ритории АВИСВО;

- ул. Бр.Жубановых 284, 28­8, 290, 286, 284/1, 288/1, 286а, 290/1, 290/2, 290/3;

- садово­дческие коллективы в р-не Богословской трассы и автосалона Тойота центр; п.Лесно­е.

Горожан просят в период отключения газа пере­крыть краны перед пр­иборами и обеспечить доступ работников ТОО «РЦКУ - Запад» с 17.30 часов для повт­орного пуска газа. При обнаружении утечки газа звонить по те­л: 104, 50-12-43, 50­-07-77, 50-12-12.

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