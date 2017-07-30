﻿ В Астане проходит открытый чемпионат Казахстана по триатлону

Чемпионат Казахстана по триатлону открывал лично Председатель Комитета национальной безопасности, глава Федерации триатлона Карим Масимов, передает Tengrinews.kz

Особенностью открытого чемпионата Казахстана является участие как любителей, так и профессионалов на полужелезной (half-ironman) дистанции. То есть любителям спорта дается возможность наравне с профессиональными атлетами проплыть 1,9 километра, проехать 90 километров на велосипеде и завершить эту гонку полумарафоном на 21 километр.

Открытый чемпионат Казахстана по триатлону - своеобразная репетиция соревнования Ironman, которая пройдет в Астане в 2018 году. Ранее президент Федерации триатлона Казахстана Карим Масимов объявил, что в июле 2018 года в столице страны пройдет соревнование Ironman 70.3 Astana.

Вместе с индивидуальным стартом на той же полужелезной дистанции проведена и командная эстафета. Первым в индивидуальном зачете в секции плавания стал Станислав Редько из команды "Astana Team", который приплыл 1,9 километра за 21 минуту. Он опередил троих человек из категории профессионалов - Виктора Земцева из Украины, Ивана Тутукина из России и казахстанца Максима Крята.

Как отмечают организаторы, большая часть участников чемпионата Казахстана - это любители. Из 155 индивидуальных гонщиков лишь трое включены в категорию PRO. Главная звезда открытого чемпионата Казахстана - генеральный менеджер профессиональной велокоманды "Астана" Александр Винокуров, выступивший в качестве любителя.

Среди именитых участников также были замечены и глава холдинга BI Group Айдын Рахимбаев, а также Председатель Правления Банка развития Казахстана Болат Жамишев.

"Как вы знаете, триатлон состоит из трех дисциплин - это плавание, велосипедный спорт и бег. Достаточно тяжело эти дистанции преодолеть. Всего заявилось порядка 200 человек. С приходом в федерацию нового руководства этому виду спорта дан новый импульс", - сказал заместитель Председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жарасбаев.

В июле 2018 года в Астане пройдут старты серии соревнования Ironman, проводимой Всемирной корпорацией триатлона (WTC). Каждая отдельная гонка серии cостоит из трех этапов, проводимых в следующем порядке без перерывов: заплыва на 3,86 километра, заезда на велосипеде по шоссе на 180,25 километра и марафонского забега на 42,195 километра.

Триатлон Ironman считается одним из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Появление гонок Ironman одновременно является фундаментом, на котором вырос весь современный триатлон.

В открытом чемпионате Казахстана по триатлону приняли участие: Александр Винокуров - Олимпийский чемпион, Генеральный менеджер велокоманды "Астана"; Сергей Яковлев - спортивный директор велокоманды "Астана"; Асан Базаев - известный Казахстанский велогонщик в составе велокоманды "Астана"; Болат Жамишев - Председатель Правления Банка развития Казахстана; Айдын Рахимбаев - Вице-Президент Казахстанской Федерации Триатлона, глава Холдинга BI Group, IRONMAN; Чынгыз Алканов - Президент Федерации Триатлона Кыргызской Республики, IRONMAN; Иван Тутукин - многократный победитель IRONMAN; Виктор Земцев - многократный победитель IRONMAN.