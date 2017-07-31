﻿ Опубликован календарь третьего круга Премьер-Лиги

Опубликован календарь третьего круга Премьер-Лиги

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Опубликован календарь третьего круга Премьер-Лиги

Представляем вашему вниманию календарь третьего круга Премьер-Лиги, сообщает Sports.kz.

XXIII тур

12-13 августа (суббота-воскресенье)
«Тараз» — «Акжайык»
«Кайсар» — «Тобол»
«Атырау» — «Иртыш»
«Шахтер» — «Ордабасы»
«Окжетпес» — «Кайрат»
«Актобе» — «Астана»

XXIV тур
19-20 августа (суббота-воскресенье)
«Акжайык» — «Актобе»
«Астана» — «Окжетпес»
«Кайрат» — «Шахтер»
«Ордабасы» — «Атырау»
«Иртыш» — «Кайсар»
«Тобол» — «Тараз»

XXV тур
26-27 августа (суббота-воскресенье)
«Тобол» — «Акжайык»
«Тараз» — «Иртыш»
«Кайсар» — «Ордабасы»
«Атырау» — «Кайрат»
«Шахтер» — «Астана»
«Окжетпес» — «Актобе»

XXVI тур
9 сентября (суббота)
«Акжайык» — «Окжетпес»
«Актобе» — «Шахтер»
«Астана» — «Атырау»
«Кайрат» — «Кайсар»
«Ордабасы» — «Тараз»
«Иртыш» — «Тобол»

XXVII тур
16-17 сентября (суббота-воскресенье)
«Иртыш» — «Акжайык»
«Тобол» — «Ордабасы»
«Тараз» — «Кайрат»
«Кайсар» — «Астана»
«Атырау» — «Актобе»
«Шахтер» — «Окжетпес»

XXVIII тур
23-24 сентября (суббота-воскресенье)
«Акжайык» — «Шахтер»
«Окжетпес» — «Атырау»
«Актобе» — «Кайсар»
«Астана» — «Тараз»
«Кайрат» — «Тобол»
«Ордабасы» — «Иртыш»

XXIX тур
30 сентября—1 октября (суббота-воскресенье)
«Ордабасы» — «Акжайык»
«Иртыш» — «Кайрат»
«Тобол» — «Астана»
«Тараз» — «Актобе»
«Кайсар» — «Окжетпес»
«Атырау» — «Шахтер»

XXX тур
15 октября (воскресенье)
«Акжайык» — «Атырау»
«Шахтер» — «Кайсар»
«Окжетпес» — «Тараз»
«Актобе» — «Тобол»
«Астана» — «Иртыш»
«Кайрат» — «Ордабасы»

XXXI тур
21-22 октября (суббота-воскресенье)
«Кайрат» — «Акжайык»
«Ордабасы» — «Астана»
«Иртыш» — «Актобе»
«Тобол» — «Окжетпес»
«Тараз» — «Шахтер»
«Кайсар» — «Атырау»

XXXII тур
28 октября (суббота)
«Акжайык» — «Кайсар»
«Атырау» — «Тараз»
«Шахтер» — «Тобол»
«Окжетпес» — «Иртыш»
«Актобе» — «Ордабасы»
«Астана» — «Кайрат»

XXXIII тур
5 ноября (воскресенье)
«Астана» — «Акжайык»
«Кайрат» — «Актобе»
«Ордабасы» — «Окжетпес»
«Иртыш» — «Шахтер»
«Тобол» — «Атырау»
«Тараз» — «Кайсар».

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