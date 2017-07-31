﻿ МИД РК проверит информацию о задержании казахстанской студентки в Китае

МИД РК проверит информацию о задержании казахстанской студентки в Китае

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МИД РК проверит информацию о задержании казахстанской студентки в Китае

Родственники и близкие девушки в МИД или посольство не обращались.

Министерство иностранных дел РК проверяет информацию о предположительно задержанной казахстанке Акку Еренбек в Китае. На данный момент ни родственники, ни близкие девушки не обращались за помощью, передает Bnews.kz со ссылкой на официального представителя МИД РК Ануара Жайнакова.

«Министерство иностранных дел РК проверяет информацию, но я не могу подтвердить, что в Китае была задержана гражданка Казахстана, потому что к этому моменту ни в МИД РК, ни в посольство Казахстана в Пекине, ни даже в паспортно-визовую службу МИД РК в Урумчи ни родственники, ни близкие указанной в публикации СМИ девушки не обращались. Если к нам поступят обращения от близких и родственников, если информация о якобы задержанной казахстанке подтвердится, мы будем проводить необходимые мероприятия», - сказал Ануар Жайнаков.

Также А.Жайнаков отметил, что, возможно, девушка не является гражданкой Кахзахстана.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что 28 июля 19-летнюю студентку из Казахстана Акку Еренбек задержали на пограничном пункте Майкапчагай – Жеменей.

В сообщении указывается, что в мобильном телефоне выпускницы Восточно-Казахстанского государственного университета им.Аманжолова сотрудники органов безопасности Китая обнаружили тексты, которые посчитали экстремистскими. Помимо Корана, в телефоне девушки был роман «Преступление». Его автор, Кажыгумар Шабданулы, провел 40 лет в китайской тюрьме по обвинению в организации восстания национальных меньшинств и шпионаже. Роман «Преступление» был издан Всемирной ассоциацией казахов.

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