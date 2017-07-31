﻿ Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе

Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе

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Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе

На фото: 3 июля 2016 года. Лучшими щенком в самой младшей категории на выставке "Алтын Батыс" стала сиба-ину Есеми Светланы Гончаренко. Фото из архива "Д"

Сиба-ину, овчарки, бивер йорк и другие собаки будут соревноваться за звание чемпиона Казахстана. Вход на выставку свободный, сообщает "Диапазон".

6 августа в "Грин Лэнде" пройдет выставка собак "Алтын Батыс". Актюбинцы смогут увидеть декоративную породу бивер йорк, изящную псовую русскую борзую, гиганта бульмастифа, благородных хаски и других прекрасных собак.

- Если собака породистая, но у нее нет документов, на выставке будет проходить определение породы. При высокой оценке эксперта Татьяны Иванченко из Алматы собака сможет получить нулевую родословную, - рассказала организатор выставки Лилия Шаукулова.

Регистрация участников включает 6 августа.

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