﻿ Жара, осадки, ветер. Какие причины зловония называли экологи за 6 лет

Жара, осадки, ветер. Какие причины зловония называли экологи за 6 лет

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Жара, осадки, ветер. Какие причины зловония называли экологи за 6 лет

Главный эколог области Жаксыгали Иманкулов на совещании в "Акбулаке" 27 июля, 2017 года. //Фото автора.

Проблему неприятного запаха власти города и области не могу устранить уже более 6 лет. При этом экологи каждый раз находят новые причины, провоцирующие вонь. «Диапазон» вспомнил самые яркие цитаты экологов, которые нашли связь между погодой и запахом сероводорода.

Жара

На днях главный эколог Актюбинской области Жаксыгали Иманкулов на выездном совещании на новой КОС в Кирпичном сказал:

– В последние дни в Актобе значительное превышение норм сероводорода в воздухе и неприятный запах. Это связано с резким повышением температуры. В связи с жаркой погодой увеличилось образование сероводорода в канализационных сетях. Днем температура достигает 33 градусов, а ночью падает до 18 градусов. Из-за колебаний температуры ночью резко снижается атмосферное давление, что приводит к выбросам сероводорода, который приходит в город с воздушными массами.

Заявление главы департамента экологи общественность восприняла неоднозначно, и вскоре на совещании в «Акбулаке» Иманкулов, отметив, что разные СМИ преподносят его слова по-разному, объяснил, что он имел в виду, упоминая о жаре.

- Если вы знаете физику и химию, то помните, что в теплой воде кислород не растворяется. А в холодной растворяется. А сероводород образуется без доступа кислорода. Поэтому я говорил, что жаркая погода способствует многократному увеличению сероводорода. Это не моя теория. Сероводород образуется и зимой, но не в таком количестве. Весной и летом высокое загрязнение в разы увеличивается. Почему сероводород вырывается вверх? Когда температура высокая, давление поднимается. Когда температура низкая, например ночью, давление снижается, - пояснил эколог.

Дождь

К слову, о влиянии погоды на образование жуткого запаха экологи говорили и ранее. Кроме жары, вонь, по словам специалистов, также появляется из-за дождя. В 2015 году эколог Айбек Молдиманов перечисляя источники сероводорода упомянул о влиянии осадков:

- При выпадении осадков высохшая барда (отходы спиртного производства) набухает, издает неприятный запах, он накрывает ближайшие районы.

Ветер

Помимо жары и осадков, в жутких запахах, на которые жалуются актюбинцы и гости города, виноват ветер. Об этом экологи заявляли еще в далеком в 2011 году (в номере Диапазона от 12 октября 2011 года).

– В Актобе некоторые районы перегружены предприятиями: АЗФ, АЗХС, ТЭЦ и другими. Они согласованно производят выбросы, но когда суммируются, то накладывают на атмосферу очень большую нагрузку. Если ветер в сторону города, то в жилгородке очень загрязненный воздух. Каждое предприятие должно иметь свою зону, отделяющую от населенных пунктов. А у нас некоторые районы находятся в санитарно-защитной зоне, – объяснял тогда начальник Тобыл-Торгайского департамента экологии Жаксыгали Иманкулов.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя sulizok
sulizok
Обоим акимам осталось немного - поднатужиться и срубить оставшуюся зелень.И тогда для них наступит щастя ,благодать и мечта,превратить город в пустыню ,но с пешеходным БУЛЬваром и столовой.КАкой инвестор -дурак  придет сюда в зловоние,беспросветную пыль  и  с поголовными больными чинушами?  И еще.Областной аким занимается ли  хлебоуборкой  и остальным растенееводством, кроме спасения городской футбольной команды от позора,сделанного своими же неразумными  ходами?
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01.08.2017, 00:12
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