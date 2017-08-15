﻿ В Актобе пройдет ярмарка вакансий

В Актобе пройдет ярмарка вакансий

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В Актобе пройдет ярмарка вакансий

25 августа состоится городская ярмарка вакансий, приуроченная ко Дню Конституции РК, сообщает "Диапазон" со ссылкой на КГУ "Центр занятости населения" Актобе.

Ярмарка пройдет на площади перед Центральным стадионом им. Кобыланды батыра, начало в 10.00.

Отметим, что ранее запланированная ярмарка вакансий переносится с 18 на 25 августа.

Контактные телефоны: 51-87-45, 51-22-49.

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