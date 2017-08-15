﻿ 380 тысяч первоклашек пойдут в школу в этом году

Текущий и капитальный ремонт школ будут завершены 25 августа.

На заседании Правительства РК рассмотрена готовность системы образования к началу нового учебного года, передает Zakon.kz.

«В первые классы пойдут 380 тысяч детей. Это по сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тысяч детей больше», - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

По его словам, в настоящее время построено свыше 20 новых школ.

«К 1 сентября мы планируем запустить 35 новых школ. Из 300 школ, где запланирован капитальный ремонт, завершена работа. Также в 410 школах проведен текущий ремонт. Все работы будут завершены до 25 августа. Так нам отчитались области», - пояснил глава ведомства.

Также он проинформировал, что план по приему студентов составляет 345 тысяч человек и соответствует уровню прошлого года.