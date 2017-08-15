﻿ 380 тысяч первоклашек пойдут в школу в этом году

380 тысяч первоклашек пойдут в школу в этом году

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380 тысяч первоклашек пойдут в школу в этом году

Текущий и капитальный ремонт школ будут завершены 25 августа.

На заседании Правительства РК рассмотрена готовность системы образования к началу нового учебного года, передает Zakon.kz.

«В первые классы пойдут 380 тысяч детей. Это по сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тысяч детей больше», - сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

По его словам, в настоящее время построено свыше 20 новых школ.

«К 1 сентября мы планируем запустить 35 новых школ. Из 300 школ, где запланирован капитальный ремонт, завершена работа. Также в 410 школах проведен текущий ремонт. Все работы будут завершены до 25 августа. Так нам отчитались области», - пояснил глава ведомства.

Также он проинформировал, что план по приему студентов составляет 345 тысяч человек и соответствует уровню прошлого года.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя Legolas
Legolas
МОН всё за количеством гонится... когда же будет качество?

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15.08.2017, 12:06
фото пользователя taxsist2
taxsist2
за...бали со своими опытами, почему опять решили ввести форму в школе 17? цвет изменили и т.д, делать нечего или если купить новую форму дети станут более успешными,хватит лезть в карман граждан, вводите нововведения сами покупайте, мои дети пойдут что в прошлом году купил, одежда не религиозная, новая, опрятная,классическая.  Они из нее еще не выросли. Как станет маленькая тогда возможно купим, сейчас паника, родители в ватспае в группе носятся,ищут отелье, говорят Приказ повесили в холе,ателье сами все заняты для первоклашек шьют, ЗАДОЛБАЛ МОН, реально уже, какой министр такой и МОН, постоянно опыты,реформы,а результаты?
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15.08.2017, 12:43
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Таксист, проявите инициативу, хотя бы через ватсап, предложите саботировать приказ. Но нужно всем вместе. А вообще, все эти министры и тд ведь просто наминальны. Решения принимает либо САМ, либо члены семьи, они же и генераторы всего этого бреда. Если есть лобби, значит есть конкретный интерес ))) все просто. Казахстан, одно из немногих наверное государств, где все можно купить и продать.
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15.08.2017, 13:28
фото пользователя 1870
1870
Земляки, даже будучи коммунистом с 80-х годов, давно свыкся с диким отечественным капитализмом. А ведь некоторые тут нередко упрекали таких как я в ностальгии... Что ж нам надо, ведь ясно же - все прихватизировано, госты отменены, законы либерализованы, госорганы (в т.ч. министерства) - де-факто частные лавочки назначаемых команд, должности распроданы по "таксе". И никто в таких условиях не будет советоваться - "референдиться" с нами. Захотели - установили, захотели - отменили. Они же не знают - для всякого новшества раньше институты были, изучали, измеряли, обкатывали в разных условиях. А потом внедряли. Пора привыкнуть. Госсектор значительно сократился и обратного не предвидится.
ПС. Государство - ТОО "РК".
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15.08.2017, 13:49
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Tony Montana задолбаешься всех убеждать, каждый по своему гнет, сам не буду покупать, пусть не допустят попробуют к занятиям. А так, инициатива у нас никогда не поощрялась,как бы не приукрашали, дураки и герои "умирают" первые. 
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15.08.2017, 16:44
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Хех ))) я согласен, но ведь не обязательно самому на амбразуру вражеского дота лезть же ))) сейчас мамашки такие, что только дай повод. Чужими руками надо ))))) чужими
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15.08.2017, 16:59
фото пользователя taxsist2
taxsist2
)) сам обьявил в группе,что нет возможности сейчас впопыхах бегать искать зеленую форму. Все ателье сейчас стригут бабло с первоклашек, позднее начнут стричь с родителей за трехязычие, в ватсапе кому может уже пришло, что якобы приказ подписан, скоро на "улице репетиторов перевернется камаз с пряниками",а нам еще раскошеливаться за допки по английскому, точно также, как тема с автокреслами, затем тема по шинам, вначале можно всезонки, без шипов, потом обязон с шипами, потом была тема увеличение штрафов и запрет на парковку, потом послабление, складывается ощущение, что наверху одни "профессора",а мы подопытные.
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15.08.2017, 18:12
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