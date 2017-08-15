﻿ В Алматы рабочие забетонировали деревья

В Алматы рабочие забетонировали деревья

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В Алматы рабочие забетонировали деревья

Столь странное действие рабочих на пересечении улиц Карасай батыра и Кожамкулова зафиксировал очевидец, сообщает Tengrinews.kz.

Фото очевидцев

В Управлении природных ресурсов и регулирования природопользования прокомментировали инцидент. Виновных наказали.

- Мастера оштрафовали на 15 МРП за то, что залили деревья бетоном. Они переделали все, - прокомментировали в управлении.

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