По сравнению с 1 июля 2016 года численность населения увеличилась на 238,2 тыс. человек, или 1,34%.

Численность населения Казахстана перевалила за 18 млн человек, сообщает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

«Численность населения страны на 1 июля 2017 года составила 18 034,3 тыс. человек, в том числе городского - 10 339,4 тыс. человек (57,3%), сельского - 7 694,9 тыс. человек (42,7%). По сравнению с 1 июля 2016 года численность населения увеличилась на 238,2 тыс. человек, или 1,34%», - говорится в сообщении.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июнь 2017 года составило 189,3 тыс. человек, что на 6,4% меньше, чем за соответствующий период 2016 года.

Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 21,16 родившихся.

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-июнем 2016 года снизился на 12,4 тыс. Человек, или на 9,2% и составил 122,6 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,70 человек.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 66,7 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем в январе-июне 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1000 человек.