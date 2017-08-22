﻿ 1736 раз актюбинцы нарушили ПДД за четыре дня

По результатам профилактического мероприятия "Безопасная дорога", с 16 по 19 августа по области выявлено 1736 нарушений в сфере дорожного движения, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ДВД.

В частности, пресечено 42 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 376 фактов превышения установленной скорости, также 24 факта управления транспортным средством лишенными права управления.

Кроме этого, в отношении трех Актюбинцев, ранее лишенных права управления, возбуждено уголовное дело по ст. 346 УК РК, за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.В настоящее время проводится расследование.