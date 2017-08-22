﻿ В Актобе на сутки отключат холодную воду

В Актобе в связи с заменой задвижек на магистральных сетях водопровода АО "Акбулак" снизит давление подачи питьевой воды и полностью на сутки отключит воду, сообщает "Диапазон".

Питьевую воду отключат с 6 часов 23 августа до 8 часов 24 августа в некоторых районах города. В частности это мкр 7, 8 ул. Ибатова, пр. Абулхаир хана: от ул. Г. Жубановой до ул. 101 Стр. Бригады, ул. М. Оспанова: от пр. Абулхаир хана до ул. Бр. Жубановых, ул. 101 Стр. Бригады: от пр. Абулхаир хана до ул. Бр. Жубановых, жилые дома по ул. Г. Жубановой, центральная мечеть "Нур Гасыр", ресторан "Замок", АЗС "Компас".

Давление подачи питьевой воды ограничат в районах Шанхай, мкр. 1,2,3,4,5,6.

Актюбинцам необходимо запастись питьевой водой.