﻿ Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

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Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка

Присутствующих на первом чемпионате мира по игре кокпар в Астане поразило, как посол США в Казахстане поздравил страну с проведением соревнований на казахском языке, сообщает sputniknews.kz.

"Выражаю огромную благодарность за то, что вы с особой теплотой встретили в Казахстане команду из США", - отметил Джордж Крол.

"Когда я только начал учить казахский, было сложно. Сейчас проще. Это красивый и прекрасный язык. Я рад, что могу разговаривать на нем. Хоть я и не казах, но меня привлекает его звучание", - сказал посол. Речь Крола вызвала шквал оваций.

Господин Крол признался, что был бы рад помолодеть и сразиться с соперниками на ипподроме.

"Эх, вот был бы я моложе! Я сам наездник неплохой, но староват для кокпара", - вздохнул посол.

Джордж Крол сказал, что очень гордится американскими ковбоями, которые представляют звездно-полосатый флаг на чемпионате мира.

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Все комментарии (1):
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taxsist2
Об этом кстати говорил Сапарбаев Б.М китайскому переводчику на совещание с СНПС, что НИШ учитель из США живущий в РК, тоже за несколько лет изучил казахский язык, на вопрос,что его подвигло ответил,что должен уважать ту страну в которой работает и живет и по этому считает своим долгом изучить язык. Молодец посол. Тілімізді сыйлаған үшін рахмет, басқаларға үлгі болсын.
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