﻿ В Астане появится приют для бездомных животных с контактным зоопарком

В Астане появится приют для бездомных животных с контактным зоопарком

Автор:
В Астане появится приют для бездомных животных с контактным зоопарком

Приют для бездомных животных с контактным зоопарком появится в районе «Сарыарка» в ближайшие годы, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

Объект будет расположен на пересечении проспекта Тлендиева с улицей 20-1, недалеко от специализированного Центра обслуживания населения.

В настоящее время по заказу столичного акимата представлена проектно-сметная документация и эскизный проект строительного объекта. Общая площадь будущего приюта занимает 3 гектара, высота — 2 этажа, площадь здания составляет 4115 кв метров, площадь вольеров охватывает 3750 кв метров.

Ранее по многочисленным обращениям горожан глава города Асет Исекешев неоднократно посещал частные приюты для животных, где ознакомился с текущей ситуацией и наболевшими проблемами ветеринарной отрасли. В результате чего, для системного решения проблемы гуманного содержания бездомных животных в Астане была создана рабочая группа.

Вскоре было принято решение о создании государственного приюта для бездомных животных. На сегодняшний день стало известно, что приют будет реализован в рамках государственно-частного партнерства. Планируется, что в новом питомнике для животных будут постоянно содержаться около четырехсот собак и ста кошек. Кроме того, объект будет оснащен специально оборудованной территорией для выгула и тренировок домашних животных, говорится на сайте акимата.

Частично приют будет финансироваться государством, частично сможет зарабатывать самостоятельно, оказывая услуги населению.

Также сообщается, что на территории приюта будет действовать контактный мини-зоопарк, дрессировочные площадки, карантинный отсек и блок стерилизации животных. Для предотвращения дальнейшего размножения бездомных животных будут стерилизовать.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2017, 16:25
  
В аэропорту Астаны задержали россиянку с патронами
23.08.2017, 15:53
  
Мать найденной в Астане Миланы могут лишить родительских прав
17.08.2017, 10:18
  
35 тонн арбузов уничтожили после скандального видео с червями в Астане
17.08.2017, 09:18
  
​Полиция разыскала отца потерявшейся в Астане девочки
11.08.2017, 23:46
  
Дебют Томасова помог "Астане" разгромить "Актобе" (фото, видео) 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Тюрем с VIP-блоками в Казахстане нет - МВД РК
​Молодые артисты эстрады поют классику в Актобе
Детей обучали религии в летнем лагере 1
Мужчина сознался в убийстве и изнасиловании спустя 17 лет
Обвиняемый во взломе Yahoo уроженец Казахстана не признал себя виновным в суде в США
220 обладателей знака "Алтын белги" неожиданно лишились полученных грантов 3
40% продаваемых игрушек в Казахстане опасны для детей
С осужденных по делу о взрыве котла в Шахане компенсацию не требуют
Штрафовать родителей, отказывающихся вакцинировать детей, начнут в Казахстане 10
Новый номер "Диапазона" уже в продаже