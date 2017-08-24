﻿ 220 обладателей знака "Алтын белги" неожиданно лишились полученных грантов

220 обладателей знака "Алтын белги" неожиданно лишились полученных грантов

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220 обладателей знака "Алтын белги" неожиданно лишились полученных грантов

Теперь родители обладателей знака «Алтын белги» спешно ищут деньги на обучение детей, передает телеканал КТК.

Абитуриентам сегодня сообщили: их сертификаты на бесплатное образование аннулировало министерство образования. Причин столь радикального решения никто не знает. При этом осталось всего два дня, чтобы сдать документы в вуз.

Свидетельства обладатели «Алтын белги» получили утром. А уже через несколько часов их ошарашили: гранты аннулированы, и теперь это просто лишь бумажки. По словам родителей абитуриентов, права на бесплатное образование лишились около двухсот человек.

Одна из них Асем Ермуратова. Девушка нервно мнет в руках голубые листки. В одном указано количество набранных ею баллов на ЕНТ. Другой подтверждает получение гранта по специальности «Общая медицина». Теперь этот документ ничего не значит.

«Я, получается, выпускница Назарбаев школы. И я набрала 122 балла. У меня «Алтын белги». Мне пришло свидетельство, что я поступила по первому списку в Асфендиярова, но теперь вечером они говорят, что отзывают все эти гранты. И это вообще, не знаю, возмутительно», - рассказывает абитуриентка Асем Ермуратова.

Еще одна выпускница, Алина Усербаева, набрала 114 баллов. И была уверена, что у нее уж точно проблем с получением гранта не будет. Причем выяснилось, что многие, набравшие едва ли не в два раза меньше, получат желанный сертификат. А родители Алины уже занялись поисками средств на оплату образования. Год обучения в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова стоит больше 800 тысяч тенге в год.

В вузе подтвердили: отозваны 220 грантов. Из них больше 70 приходится на старейший медицинский вуз страны. Приказ пришел из министерства образования сегодня утром. Причины названы не были.

«Сертификаты мы официально получили. Опять же, когда мы уже должны были и начали раздавать, опять официально поступил документ – притормозить, вернуть обратно», - говорит проректор Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова Казбек Тулебаев.

Между тем, в министерстве заверяют: все, кто получил гранты, обязательно будут учиться в вузе. Более того, приказ отозвать сертификаты на бесплатное образование никто в ведомстве не давал.

Напомним, это уже не первый скандал, касающийся распределения бюджетных мест. Две недели назад родители абитуриентов в Астане едва не взяли штурмом министерство образования. Они требовали пересмотреть список получивших гранты.

Напомним, после публикации 10 августа первого списка родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты, устроили бунт у здания министерства образования. Многие из абитуриентов не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белги». Минобразования опубликовало новый новый список, исключив медалистов. Им предоставили отдельные гранты на обучение в вузах.

Позднее на заседании правительства РК министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал о правилах приема в высшие учебные заведения. Как заявил глава МОН, спорные вопросы по распределению грантов и приему абитуриентов в вузы нужно решать уже в этом году.

Также стало известно, что обладатели «Алтын белги» оказались зачислены не на те специальности, которые выбирали.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя USSR
USSR
"На самом деле, жизнь проста, но мы настойчиво её усложняем".
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24.08.2017, 14:09
фото пользователя my.imya
my.imya
Что там творится, и  это люди, что управляют образованием, школа школ!! И они нас УЧАТ!!
Сначала, я так понимаю, была лазейка для тех, кто не набрал высокий балл. Потом скандал и быстрый движняк - вперед-назад, туда-не туда, потом вообще все смешалось - и полный кавардак! Это ж надо умудриться так наказать детей с высоким ЕНТ. На фоне разговоров об оттоке желающей учиться молодежи!
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24.08.2017, 14:38
фото пользователя Legolas
Legolas
"Причины названы не были."
"Более того, приказ отозвать сертификаты на бесплатное образование никто в ведомстве не давал."

Тогда в чём проблема?

Наверняка 220 грантов были проданы сверх лимита...
Плохо то, что теперь дети разочаруются в справедливости...

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24.08.2017, 14:57
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