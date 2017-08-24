﻿ ​Молодые артисты эстрады поют классику в Актобе

На фото: Участник из Актобе Еркебулан Кумаров. //Фото автора

15 артистов в возрасте от 18 до 35 лет из Актобе, Шымкента, Алматы, Уральска, Караганды и других городов Казахстанасегодня выступили в зале областной филармонии, передает корреспондент "Диапазона".

В нашем городе впервые проходит республиканский конкурс эстрадной песни "Жибек Жолы". Со сцены звучат в эстрадном жанре классические произведения известных казахстанских поэтов Нурпеиса Байганина, Шернияза и других.

Конкурс планируют сделать традиционным в Актобе. Концерт проходил с 11.00 до 13.00 часов. Вход бесплатный.

В зрительном зале много свободных мест, наверное потому что конкурс проходит в будний день. Конкурс закончится большим гала-концертом напротив областного акимата.