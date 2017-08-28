﻿ Какие казахстанские телеканалы покажут бой Головкина и Альвареса

Какие казахстанские телеканалы покажут бой Головкина и Альвареса

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Какие казахстанские телеканалы покажут бой Головкина и Альвареса

Бой пройдет 16 сентября.

Боксерский поединок казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса в Казахстане будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Об этом сообщает Sports.kz.

Сам бой пройдет 16 сентября в Лас-Вегасе.

Отметим, что по времени Астаны этот вечер бокса будут показывать утром воскресенья.

Также в Астане пройдет благотворительный показ поединка. Он состоится 17 сентября в 06:00 в киноконцертном зале "КазМедиа Холл". Стоимость билета составляет две тысячи тенге.

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