﻿ Четыре дня отдохнут казахстанцы на этой неделе

На этой неделе казахстанцев ожидают длинные выходные, сообщает "Диапазон".

30 августа - День Конституции, а он в РК является государственным праздником, приходится на среду, следовательно, казахстанцы смогут отдохнуть только один день, без переносов выходных на другие дни.

31 августа – четверг будет обычным рабочим днем. А следующая за ним пятница – 1 сентября будет праздничным выходным, так как казахстанцы будут праздновать начало мусульманского праздника Курбан айт.

2 и 3 сентября последуют два обычных выходных дня - суббота и воскресенье.

Напомним, 1 сентября в Казахстане традиционно отмечается День знаний, не являющийся официальным выходным. Школьные линейки пройдут во всех школах страны 2 сентября.