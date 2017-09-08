﻿ Аптекаря наказали за продажу трамадола

Оперативные действия были проведены на основании жалоб жителей ряда домов. Они неоднократно сообщали о том, что трамадол и аналогичные препараты продают свободно, передает "Уральская неделя".
"Тропикамед" и 10 капсул таблеток трамадол владелица аптеки отпустила без рецепта.
Владелица аптеки М. Кумаргалиева будет привлечена к административной ответственности по статье "Нарушение правил реализации лекарственных средств", сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.
Трамадол - психотропный опиоидный анальгетик, обладает сильной анальгезирующей активностью, даёт быстрый и длительный эффект. В Украине, Узбекистане и Беларуси трамадол включён в список наркотических средств.
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