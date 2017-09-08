﻿ В Актюбинской области проходит традиционная ярмарка

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Фестиваль, скачки, игры и бесплатные мастер-классы пройдут 8 и 9 сентября в поселке Уил, передает "Диапазон".

Этнофестиваль посвящен 150-летию Кокжарской ярмарки.

В первый день в районном Доме культуры все желающие посетят научную конференцию и театральную постановку, а вечером на площади этноаула пройдет праздничная программа с национальными играми.

9 сентября в 9:00 заработают торговые ряды, каменные прилавки заполнятся сельхоз продукцией актюбинских производителей. В 10:00 откроется ярмарка и этнофестиваль.

Во время фестиваля будет работать этноаул, где посетители познакомятся с национальными традициями, из музеев привезут уникальные экспонаты. Актюбинские шеберы проведут бесплатные мастер-классы по созданию украшений, музыкальных инструментов и сувениров. Также будет организована выставка породистого скота.

С 12:00 начнутся национальные скачки и спортивные игры, в 13:00 часов пройдет праздничный обед. Ярмарка закроется в 16:00 часов.