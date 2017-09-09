﻿ Геннадий Головкин снова стал отцом

В этом году боксер отметил десятилетний юбилей свадьбы.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин во второй раз стал отцом, передает Vesti.kz.

Как сообщил близкий друг чемпиона мира и экс-депутат Мажилиса Мухтар Тиникеев, у Геннадия и его супруги Алины родилась дочь.

В начале сентября в интервью французскому L"Equipe Головкин рассказывал о беременности жены, но не уточнял сроков появление ребенка. Он отметил, что малыш родится в США.

7 июля этого года 35-летний Головкин отметил десятилетнюю годовщину свадьбы, которая состоялась в красивую дату - 7.07.2007. Его супруга Алина также родом из Караганды и не ведет публичную жизнь. До свадьбы они встречались семь лет. У Алины Головкиной два высших образования, но карьерой она пожертвовала ради семьи. В 2009 году у супругов родился сын Вадим, названный в честь погибшего старшего брата боксера. Ребенок занимается хоккеем.