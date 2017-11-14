﻿﻿ 8 бездомных обнаружили актюбинские полицейские на привокзалке

Их доставили в приемник- распределитель, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.
С 10 по 11 ноября полицейские обходили район привокзальной площади. В результате они выявили 11 нарушений миграционного законодательства и 18 нарушений правопорядка.
Также в центр временной адаптации и детоксикации поместили 22 человека в нетрезвом виде.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.