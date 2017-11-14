﻿﻿ На 500 тысяч тенге оштрафовали жителей Актюбинской области за незаконную охоту и рыбалку

С 6 ноября полицейские области выявили более 90 нарушений природоохранного законодательства, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.
Среди них 20 нарушений правил рыболовства и 34 нарушения правил охоты.
Нарушители оштрафованы на сумму более 500 000 тенге.
9 ноября в Темирском районе задержали «Hyndai Terracson». За рулем находился житель села. Он и трое его пассажиров незаконно охотились с незарегистрированным ружьем. В машине нашли двух зайцев.
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