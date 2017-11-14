﻿﻿ Казахстанцы жалуются на сбои в работе Instagram

Некоторые пользователи не могут подключиться к сайту, другие отмечают, что ресурс время от времени "зависает", пишет sputniknews.kz.
Проблемы с доступом к Сети начались более часа назад.
Ранее, 3 ноября, у юзеров были проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp.
Сбои в работе мессенджера были зафиксированы в Казахстане, странах СНГ, Европы и Америке. WhatsApp работал в режиме оффлайн - открывался, демонстрировал старые сообщения, но не было возможности отправить или принять новые.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.