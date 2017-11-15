﻿﻿ Риелтор показал квартиру купленную казахстанцем в Париже

На фото: Риелтор Игнас Мювиссен

Представитель властей Казахстана вместе с квартирой за 65 миллионов евро приобрел четыре автомобиля: две машины марки Mercedes G для службы охраны, а также два Maybach для личного пользования, передает sputniknews.kz.

Бельгийский риелтор показал квартиру стоимостью 65 миллионов евро, которую приобрел официальный представитель правительства Казахстана.

Фото из личного архива Игнаса Мювиссена

- Я в сфере недвижимости работаю порядка 20 лет. Да, у меня было несколько клиентов из Казахстана. В основном я работаю с людьми, которые проживают в постсоветском пространстве. Скажу так, что вообще в Европу казахстанцы стали приезжать все чаще, - сказал в беседе Игнас Мювиссен.

По словам риелтора, у представителя властей Казахстана была конфиденциальная встреча с теперь уже бывшим владельцем апартаментов. По словам Мювиссена, связаться с человеком, купившим недвижимость через риелтора, невозможно.

- Если вы "прогуглите" мое имя, вы найдете людей, с которыми я работал ранее. Но я уважаю право на конфиденциальность моего клиента. Это важно для него и его семьи. Я лично организовал встречу приватную покупателя и продавца. Она продлилась пару часов, - отметил Мювиссен.