﻿﻿ 156 водителей оштрафовали за отсутствие детских кресел

В области проходит акция «Ваш пассажир - ребенок». Полицейские рассказали жителям города о необходимости применять в машинах ремни безопасности и детские сидения и раздали брошюры в школе-гимназии № 32, передает "Диапазон" со ссылкой на ДВД области.

Известно, что с начала года 156 водителей получили штрафы за неиспользование детских кресел.

Согласно п.37 ст. 54 Закона РК «О дорожном движении» штраф за данное нарушение составляет 5 МРП (11345 тенге).