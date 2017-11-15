﻿﻿ Дочь жениха Баян Есентаевой сменила фамилию и отчество

26-летняя дочь бизнесмена, Амина Алагузова, поменяла не только фамилию, но и отчество. Сейчас она не поддерживает никаких связей с женихом Баян Есентаевой, передает 365info.kz.

Турсен Алагузов переживает не самые лучшие времена. Будущий супруг Баян Есентаевой в один миг лишился всего. Его дети не признают отца, ну а бизнес перешел в руки его бывшей жены Ляйсиры Алагузовой.

- Я не сильно переживаю из-за того, что сейчас у меня нет ничего. Успешные люди либо всегда успешны, либо никогда. Если я будучи молодым построил империю, то сделаю это еще раз. Для меня самое главное наладить связь с детьми, - признался бизнесмен в интервью для телеканала НТК.

Сейчас Алагузов пробует себя в совершенно новых образах. Бизнесмен активно покоряет звездный Олимп, выступая в качестве ведущего, издателя и продюсера.

У Турсена Алагузова и бывшей супруги Ляйсиры Алагузовой есть двое детей - 26-летняя Амина и 20-летний Арсен. Оба получили высшее образование в Великобритании.