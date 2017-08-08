﻿ В комитет фармации Минздрава назначен новый руководитель

В комитет фармации Минздрава назначен новый руководитель

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В комитет фармации Минздрава назначен новый руководитель

На должность назначена Бюрабекова Людмила Витальевна.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов назначил Людмилу Бюрабекову председателем комитета фармации министерства, сообщается на сайте премьер-министра Казахстана.

Людмила Бюрабекова родилась в 1973 году в Карагандинской области. В 2000 году окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 году – Казахский фармацевтический институт, в 2014 году – Международную академию бизнеса. По специальности – врач, провизор, магистр делового администрирования.

Трудовую деятельность начала в 1997 году в Карагандинской государственной медицинской академии.

В 2004-2005 гг. работала врачом-клиническим фармакологом в многопрофильной клинической больнице им. Х. Ж. Макажанова.

В 2005-2010 гг. занимала различные должности в государственных органах. В 2011-2014 гг. работала в Республиканском реабилитационном центре, Национальном медицинском холдинге, Центре медицинских технологий и информационных систем.

В 2014-2015 гг. работала главным инспектором в Управлении Делами Президента РК. Начиная с 2015 года и по настоящее время занимала должность заместителя руководителя Медицинского центра Управления Делами Президента РК

Имеет звание старшего лейтенанта медицинской службы.

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