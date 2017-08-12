﻿ Назарбаев выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагедией

Назарбаев с глубокой скорбью воспринял известия о многочисленных жертвах и пострадавших в результате крушения поезда вблизи города Александрия.
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху Ас-Сиси, сообщает пресс-служба Акорды.
«Разделяя горечь утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в телеграмме.
Напомним, в Египте в районе города Александрия столкнулись два поезда. Погиб 21 человек, 55 пострадали.
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