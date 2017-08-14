﻿ Пост директора СЦК покинул Артур Нигметов

Директор СЦК Артур Нигметов покидает пост. Он планирует продолжить обучение за рубежом. Об этом написал на своей странице в Facebook министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев.
"Сегодня у меня состоялся разговор с директором СЦК Артуром Нигметовым, в ходе которого он рассказал о своих академических планах, в частности, желании пройти обучение за рубежом. Соответствующую стипендию Артур получил, и я посчитал необходимым поддержать его личный выбор", - написал Абаев.
"Хочу выразить Артуру огромную благодарность и пожелать ему успехов в реализации всех намеченных планов", - написал Даурен Абаев.
Информация о назначении Артура Нигметова директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" появилась 12 мая этого года. Он окончил Западно-Казахстанский государственный университет, Московскую школу политических исследований. Проходил стажировку в Шведском институте государственного и муниципального управления - SIPU International.
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