﻿ В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов

В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов

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В Казахстане упростили процедуру получения гражданства для оралманов

В прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.

Уже через год проживания в стране они могут получить документы. Раньше на это уходили годы. Репатрианты рассказали и о других проблемах - в основном это незнание языка, отсутствие работы и сложности с жильем, сообщает ТК "Алматы".

Какую помощь они могут получить в таких случаях им разъяснили сотрудники миграционных служб. Добавим, в прошлом году на историческую родину вернулись больше 33 тысяч этнических казахов.

«Мы проводим информационно-разъяснительную работу. Помимо того, что как им можно получить гражданство Республики Казахстан по «упрощенке», где в каких программах они могут участвовать, какие социальные поддержки могут со стороны государства оказываться. Единственное, конечно, мы объясняем, что если они желают получить какую-то материальную поддержку со стороны государства, то они должны быть участниками квоты иммиграции», - сообщила руководитель отдела миграции Управления госинспекции труда и миграции Кульсун Искакова.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
ага,  щас, миграционная требует справку с псих.дисп, а те за справку берут 3-5 штук.. в общем за справки 20 штук скинули знакомые.
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15.08.2017, 10:41
фото пользователя Legolas
Legolas
Незнание языка...??? belay

А про трайбализм и про стоимость кв. метра жилья они будто не знали...???

Вот такая она реальность, после многообещающей рекламы...
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15.08.2017, 12:25
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