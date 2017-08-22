﻿ Казахстанцев будут наказывать за религиозный брак без регистрации

Если раньше мужчина и женщина, проигнорировавшие регистрацию своего союза в ЗАГСе, просто юридически не признавались супругами, то теперь для них будет предусмотрено наказание со стороны государства

Законопроект, предусматривающий ответственность за заключение брака по религиозным обрядам без официальной регистрации, планируется принять в Казахстане, сообщил министр по делам религий и гражданского общества страны Нурлан Ермекбаев, передает Sputnik.