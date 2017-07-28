﻿ Белый дом пообещал утвердить антироссийские санкции, когда их примет сенат

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР.

Администрация США поддерживает санкции против Ирана, России и Северной Кореи, ждет итогового документа от конгресса и готова приступить к его реализации на практике. Об этом сообщила на брифинге для журналистов представитель Белого дома Сара Сандерс, передает РИА Новости.

"Мы поддерживаем сильные санкции против этих стран, как я и говорила ранее. Но пока рано об этом рассуждать, мы ждем итогового документа, чтобы приступить к его внедрению", - сказала она.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее представители верхней палаты заявили о достижении договоренностей по законопроекту, голосование по нему уже должно состояться на этой неделе. Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что крайне негативно оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

Применительно к экономике России законопроект расширяет ряд секторальных санкций. В частности, он сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора - до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно).

Кроме того, корректируется круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии. Если раньше речь шла о всех подобных проектах на территории России с участием подсанкционных физических и юридических лиц, то теперь санкции касаются только новых проектов, однако без географической привязки. Под ограничения попадают все новые проекты, в которых российским подсанкционным компаниям принадлежит 33% и более.

Законопроект также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, намеренных вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно или предоставить проектам услуги, технологии, оказать информационную поддержку. При этом в документе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".