﻿ Британец разгрыз вишнёвую косточку и отравился цианидом

Британец разгрыз вишнёвую косточку и отравился цианидом

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Британец разгрыз вишнёвую косточку и отравился цианидом

Мужчина не обратил внимания на предупреждение продавца о том, что внутри плодовых ягод содержится синильная кислота.

Британец Мэтью Крэм едва не погиб от отравления косточками от вишни, передаёт издание Independent. Мужчина разгрыз одну из них и пришёл к выводу, что ягодные косточки по вкусу напоминают миндальный орех.

К сожалению, он не знал, что характерный привкус им придаёт синильная кислота и её соединения (цианиды). Это вещество является природным инсектицидом, защищающим растения от вредителей. В небольших дозах оно не опасно для человека, однако если специально грызть косточки у таких плодов и ягод как абрикос, персик, слива, вишня или черешня, то риск отравления увеличивается. Причём в европейских странах это предупреждение часто указывается на упаковке.

Так было и в этот раз. Однако Мэттью не обратил внимание на предупреждение продавца.

Съев три вишнёвых косточки, мужчина почувствовал себя плохо. У него поднялась температура и начался острый приступ тошноты.

Медики диагностировали у него отравление цианидом.

Жизнь Мэттью чудом спасли.

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