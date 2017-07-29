﻿ США выразили России протест из-за ответных мер на санкции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Вашингтон выразил Москве протест в связи с решением российской стороны ответить на новые американские санкции. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает РИА Новости.

"Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", - цитирует издание главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Ранее стало известно, что Москва предписала Вашингтону сократить число дипломатов в России до 455 человек (столько же российских дипломатов находятся в США) и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Ограничения в отношении дипсобственности вступают в силу с 1 августа.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

Это решение было принято на фоне одобрения конгрессом закона о новых антироссийских санкциях. Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года, документ в основном касается российского энергетического сектора. Окончательная версия законопроекта направлена в Белый дом.

В российском внешнеполитическом ведомстве принятие документа назвали "шантажом, нацеленным на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и для бизнеса. В МИД РФ подчеркнули, что закон призван создать "недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".

Кроме того, в конце декабря прошлого года администрация предыдущего президента США Барака Обамы приняла пакет ограничений, мотивируя решением "вмешательством в выборы" и "давлением" Москвы на американских дипломатов. Среди прочего США закрыли доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, а также выслали из страны 35 российских дипломатов.

По словам Сергея Рябкова, российская сторона ждала возврата имущества семь месяцев, но переговоры с американской стороной не увенчались успехом, поскольку США выдвигали России неприемлемые условия.