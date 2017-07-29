﻿ США выразили России протест из-за ответных мер на санкции

США выразили России протест из-за ответных мер на санкции

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США выразили России протест из-за ответных мер на санкции

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Вашингтон выразил Москве протест в связи с решением российской стороны ответить на новые американские санкции. Об этом сообщает газета The Washington Post, передает РИА Новости.

"Мы глубоко разочарованы и выражаем протест", - цитирует издание главу пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт.

По ее словам, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и американский посол в России Джон Теффт уже донесли позицию Вашингтона до российских властей.

Ранее стало известно, что Москва предписала Вашингтону сократить число дипломатов в России до 455 человек (столько же российских дипломатов находятся в США) и закрыла доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве. Ограничения в отношении дипсобственности вступают в силу с 1 августа.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия оставляет за собой право и на другие меры, которые могут затронуть американские интересы. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, Москва "не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувства".

Это решение было принято на фоне одобрения конгрессом закона о новых антироссийских санкциях. Новый пакет ограничений может стать самым масштабным с начала 2014 года, документ в основном касается российского энергетического сектора. Окончательная версия законопроекта направлена в Белый дом.

В российском внешнеполитическом ведомстве принятие документа назвали "шантажом, нацеленным на ограничение взаимодействия зарубежных партнеров с Россией", который несет угрозу для многих стран и для бизнеса. В МИД РФ подчеркнули, что закон призван создать "недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике".

Кроме того, в конце декабря прошлого года администрация предыдущего президента США Барака Обамы приняла пакет ограничений, мотивируя решением "вмешательством в выборы" и "давлением" Москвы на американских дипломатов. Среди прочего США закрыли доступ к загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, а также выслали из страны 35 российских дипломатов.

По словам Сергея Рябкова, российская сторона ждала возврата имущества семь месяцев, но переговоры с американской стороной не увенчались успехом, поскольку США выдвигали России неприемлемые условия.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя 1870
1870
Угол падения равен углу отражения и наоборот.
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29.07.2017, 19:04
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
да какие там уж санкции.зарабатывают у себя в стране а деньги и недвижимость в штатах.с шоубизнеса я вообще худею их слушают и дают зарабатывать в россии и снг,а они не ценят своих поклонников вкладывая средства в штатах обычно.да кроме киркорова и пугачёвы обычно они поют в зале ашана.это у них типа я в америке на гастролях.обыкновенный концертный зал куда съезжаются эмигранты снг.ну киркоров и пугачёва выступают в действительно очень хороших концертных залах и казино.ашан в штатах что то вроде драм театра в актобе
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30.07.2017, 17:54
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
"Бояре дерутся, у холопов чубы трещат". "Возвращение украденных активов" не имеет срока давности. Нужно посадить, доказать и собрать урожай.
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31.07.2017, 07:54
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