﻿ 14 человек пострадало из-за пожара в 5-звездочном отеле Кемера

14 человек пострадало из-за пожара в 5-звездочном отеле Кемера

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14 человек пострадало из-за пожара в 5-звездочном отеле Кемера

Турецкие СМИ сообщают о пожаре, который случился в одном из 5-звездочных отелей популярного среди туристов района Кемер, в результате которого пострадали 14 человек, передает newsturk.ru.

По предварительным данным , 29 июля около 08:00 в курортном поселке Гёйнюк по неизвестной причине в подвальном помещении отеля, где расположена кухня, начался пожар. В это время большинство отдыхающих как раз спускалось на завтрак или находилось в столовой.

В результате сильного задымления пострадали 14 человек: 4 гражданина России и 10 граждан Турции. Все они были доставлены в медицинские учреждения города Кемер после отравления продуктами горения. Прибывшие на место инцидента сотрудники пожарной службы и жандармерии эвакуировали в общей сложности около 400 постояльцев отеля.

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