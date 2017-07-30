﻿ В ночном клубе в Германии мужчина открыл стрельбу

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Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения при стрельбе на дискотеке в городе Констанц на юге Германии, говорится в заявлении прокуратуры и полиции города, сообщает РИА Новости.
Рано утром в воскресенье, около 4:30, 34-летний мужчина открыл огонь по посетителям ночного клуба на Макс-Штромайер-Штрассе.
"Уйдя с дискотеки, предполагаемый преступник позже в перестрелке с полицейскими получил опасные для жизни ранения и скончался в больнице", — заявляют правоохранители.
Кроме того, в перестрелке был серьезно ранен сотрудник полиции, но его жизни ничего не угрожает.
Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование. При этом версия о теракте не рассматривается.
По данным СМИ, стрелявший был выходцем из Ирака и долгое время жил в Констанце. В полиции эту информацию пока не подтвердили.
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