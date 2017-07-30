﻿ На Филиппинах во время антинаркотического рейда убили мэра

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Мэр филиппинского города Озамис Рейнальдо Пароджиног и еще шесть человек, в том числе его жена, были убиты в ходе полицейского рейда, передает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).



Когда стражи порядка прибыли, чтобы произвести арест мэра, включенного президентом страны Родриго Дутерте в список политиков, причастных к нелегальному распространению наркотиков, телохранители градоначальника открыли по ним огонь. Полиция в свою очередь "была вынуждены принять ответные меры". В результате перестрелки Пароджиног, а также еще шестеро его родственников и телохранителей были убиты.



Дочь Пароджинога, занимавшая пост вице-мэра города, была взята под стражу. Cам политик отрицал свою причастность к наркоторговле.



Город Озамис с населением около 150 тысяч человек находится на острове Минданао, где с 23 мая правительственные войска ведут бои с экстремистами из группировки "Мауте", связанной с террористической организацией "Исламское государство". Ранее Дутерте ввел на всей территории острова военное положение.



После вступления Дутерте в должность президента Филиппин 30 июня прошлого года в стране началась силовая кампания по борьбе с распространением наркотиков, во время которой погибли несколько тысяч человек, около 1 млн были задержаны. В ответ на критику со стороны ООН Дутерте не исключил возможность выхода Филиппин из состава международной организации. Как отмечает AP, Пароджиног стал третьим по счету градоначальником в стране, убитым в связи с подозрениями в причастности к наркотрафику.