﻿ ​Террорист-смертник устроил взрыв у посольства Ирака в Кабуле

Мощный взрыв прогремел в понедельник возле здания посольства Ирака в столице Афганистана, передает ТАСС.
По данным агентства Pajhwok, теракт совершил смертник. Информация о погибших и раненых не поступала.
Как заявили в МИД Ирака, жертвами вылазки террористов стали два афганских охранника.
По данным Министерства внутренних дел республики, в атаке участвовали четыре боевика. Сперва террорист устроил самоподрыв у входа в иракское посольство, после чего на территорию комплекса ворвались его пособники.
Как уточнили в ведомстве, афганский спецназ эвакуировал дипломатический персонал в безопасное место. В иракском дипведомстве подтвердили, что временный поверенный в делах страны в Афганистане находится в посольстве Египта.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РК).
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