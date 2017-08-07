﻿ Полицейский из ревности убил двух человек, подозревая жену в измене

Инцидент произошел в воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщили свидетели в районе 2:00.

По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.