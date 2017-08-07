﻿ Полицейский из ревности убил двух человек, подозревая жену в измене

Сотрудник криминального отдела полиции французского города Тулон убил двух человек, в том числе любовника собственной жены, находясь при этом на больничном, передает РИА Новости со ссылкой на газету Parisien.
Инцидент произошел в воскресенье. Мужчина ворвался в дом предполагаемого любовника своей жены и убил двух пожарных, после чего покончил с собой. Об инциденте сообщили свидетели в районе 2:00.
По данным издания, мужчина находился на больничном, но имел при себе служебное оружие. Жена полицейского на месте инцидента не присутствовала.
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