﻿ Туристы покидают Турцию из-за вспышки опасного вируса

Он способен вызвать проблемы с сердцем и менингит.

Десятки туристов были вынуждены прервать свой отпуск в Турции из-за массового распространения вируса Коксаки, против которого до сих пор не изобретена вакцина. Особенно быстро "зараза" взяла в осаду морские курорты страны.

В Турции растет число российских туристов, заболевших чрезвычайно заразным вирусом Коксаки, передает РЕН ТВ. Обычно болезнь сопровождается повышением температуры до 40 градусов, зудящей сыпью по всему телу и сильным обезвоживанием.