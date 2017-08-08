﻿ В Турции опровергли массовое распространение вируса Коксаки

Эпидемии нет, есть единичные случаи заболевания.

Информация СМИ о распространении в Турции вируса Коксаки среди туристов не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил глава дирекции культуры и туризма провинции Анталья Ибрагим Аджар в понедельник.

Ранее СМИ сообщили, что в Турции растет число туристов, заболевших вирусом Коксаки, и якобы десятки отдыхающих были вынуждены досрочно прервать свой отпуск.

«Ни о каких массовых заболеваниях, тем более эпидемии, даже речи нет. Был единственный случай с одной семьей из Украины, члены которой, по предположению врача, заразились вирусом Коксаки. По их желанию они досрочно прервали отпуск и вернулись на родину 1 августа. Больше никаких случаев заражения этим вирусом ни в отеле, где они отдыхали, ни в других отелях зафиксировано не было», – уверил собеседник агентства.

Он добавил, что туристические власти Антальи связались с отелем, где проживала заболевшая семья, и получили подробный отчет об этом инциденте. По словам Аджара, угрозы распространения этого вируса нет.

Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, однако возможны и случаи развития осложнений.

Вакцины против вируса еще не придумано, поэтому врачи могут лишь бороться с симптомами.