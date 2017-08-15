﻿ Супруги, прожившие в браке 65 лет, совершили двойную эвтаназию

91-летние Ник и Трис Эльдерхост, которые прожили в браке 65 лет, одновременно ушли из жизни в результате двойной эвтаназии, сообщает издание The Daily Telegraph. Супружеская пара умерла в окружении родных в городе Дидам.

«Они крепко поцеловались и отошли в мир иной, уверенно держась за руки. Согласно их собственному желанию», - рассказала дочь четы Эльдерхост.

По информации издания, за последние пять лет у обоих супругов ухудшилось здоровье. В 2012 году у пенсионера случился инсульт, в результате чего он с трудом передвигался, а его жена стала терять память. По словам второй дочери пары, мать признали вменяемой, однако в случае кончины супруга она могла всецело потерять способность ориентироваться и попасть в дом престарелых.

Эвтаназия была впервые легализована именно в Нидерландах в 2002 году. Она была разрешена для пациентов, у которых были диагностированы неизлечимые болезни, а также для испытывающих тяжкие физические страдания.