﻿ В Бишкеке задержаны "новобранцы" ожидавшие переброски в Сирию

Двое граждан одной из стран СНГ ожидали дальнейших указаний от террористических организаций из Сирии.

Двое мужчин 1966 и 1971 года рождения находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками в Сирии, сообщает Knews.kg со ссылкой на пресс-службу ГКНБ. 17 августа они были задержаны в Бишкеке.

«Вышеуказанные лица прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров Международной террористической организации в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ. 18 августа их передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности», – говорится в сообщении.