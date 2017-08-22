﻿ В Бишкеке задержаны "новобранцы" ожидавшие переброски в Сирию

Двое граждан одной из стран СНГ ожидали дальнейших указаний от террористических организаций из Сирии.
Двое мужчин 1966 и 1971 года рождения находились в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности и связях с боевиками в Сирии, сообщает Knews.kg со ссылкой на пресс-службу ГКНБ. 17 августа они были задержаны в Бишкеке.
«Вышеуказанные лица прибыли в Кыргызстан и ждали дальнейших указаний зарубежных центров Международной террористической организации в Сирии. Для осуществления их переброски в зону боевых действий в Сирии задержанным изготовлены поддельные паспорта граждан СНГ. 18 августа их передали представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к соответствующей ответственности», – говорится в сообщении.
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